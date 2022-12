Le monde du tennis pleure Nick Bollettieri: «Il disait à Justine que tout était possible...»

Le tennis mondial a perdu ce lundi une de ses légendes. Pas un joueur, mais la star des coaches et le coach des stars (Agassi, Sampras, Seles et Sharapova, notamment) : l’Américain Nick Bolletieri est décédé à l’âge de 91 ans.

C’est une fameuse personnalité que le tennis mondial pleure depuis ce lundi. Car avec sa peau burinée au soleil de Floride, ses dents blanches sous lunettes noires, et son amour inconsidéré du tennis, Nick Bollettieri faisait partie des monstres sacrés du circuit international. En 1978, l’ancien militaire de carrière avait créé une structure d’entraînement portant son nom, à Bradenton en Floride, et axée sur l’entraînement physique et l’immersion totale. Cette première grande académie (avant d’en voir fleurir tant d’autres) a vu passer une dizaine de joueurs qui ont dominé le tennis mondial, comme Andre Agassi, Boris Becker, Jim Courier, Monica Seles, Venus et Serena Williams ou Maria Sharapova, parmi d’autres !