Une prolongation nucléaire pour passer l’hiver 2025-2026

En octobre, le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten commandaient un rapport spécial aux gestionnaires de réseau belges Elia (électricité) et Fluxys (gaz). Objectif : faire un état des lieux de la sécurité d’approvisionnement du pays pour cet hiver et les suivants (jusqu’en 2030). Ces rapports sont désormais bouclés et s’invitent à l’agenda politique. Un conseil des ministres restreint (kern) spécial « énergie » est programmé mercredi soir pour analyser les documents reçus, a appris Le Soir (il permettra également de faire le point sur la négociation avec Engie autour de la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3).