Lionel Messi: «Gagner le Mondial n’a rien de banal»

Le 1.000e match de Léo Messi en tant que professionnel, avec un but valant son pesant d’or et une douzaine de tours de magie, n’avait rien de normal, et pas seulement parce que la normalité n’existe plus une fois qu’il est sur le terrain. La suite n’avait elle non plus rien d’habituel : à l’occasion de sa cinquième et dernière Coupe du monde, l’éternelle star du tournoi s’est pour la première fois exprimée dans un contexte moins chaotique qu’à l’accoutumée. Alors qu’habituellement, le footballeur argentin est toujours encerclé de micros et de téléphones portables et que la balustrade qui délimite la zone d’interview sert à contenir la foule de journalistes venus du monde entier, cette fois-ci, en raison de la très longue attente liée au contrôle antidopage et de l’horaire tardif du match, malgré une victoire de l’Argentine (2-1) face à l’Australie, la foule était plutôt clairsemée (toute la Selección a tout de même attendu son capitaine avant de quitter les vestiaires, signe de respect et d’un leadership devenu total).