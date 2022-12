Flandre: un échevin écope de 6 mois de retrait de permis pour alcool au volant

Le tribunal de police d’Alost a condamné Bart Ottoy, échevin des Fêtes dans la commune de Haaltert (Flandre orientale), à un retrait de permis de six mois et à une amende de 4.800 euros pour conduite en état d’ivresse.

Fin 2021, l’homme avait été soumis à un test d’alcoolémie alors qu’il revenait d’un marché vespéral dans sa commune. Il avait une valeur d’alcool dans le sang de 2,36 pour mille. « Mon client reconnaît qu’il a commis une grosse erreur », explique son avocat Peter Callebaut. Ce dernier n’est pas loin de brandir l’excuse de la compétence scabinale de son client pour le disculper.

« En tant qu’échevin des Fêtes, il a effectivement bu un verre de trop, mais il n’est pas un habitué des tribunaux de police. Il a retenu la leçon et a immédiatement arrêté de boire. Ce n’est pas comme s’il avait un lourd passé derrière lui. Il y a bien une condamnation pour excès de vitesse et une autre pour conduite sous influence, mais cela remonte à 21 et 11 ans respectivement. Nous allons très certainement faire appel. »