Achraf Hakimi, le plus espagnol des Marocains

Des footballeurs en position de choisir entre deux équipes nationales, c’est très courant. Achraf Hakimi (24 ans depuis le 4 novembre) a simplement écouté son cœur et ses tripes au moment d’éconduire l’Espagne, pays où il est né et a grandi, au profit du Maroc, d’où ses parents sont originaires. « Je suis allé faire un essai dans l’équipe nationale espagnole (NDLR : en U19) », a-t-il expliqué à « Marca ». « Ce n’était pas le bon endroit pour moi, je ne me sentais pas chez moi. Ce n’était pas ce que j’avais appris et vécu chez moi, à savoir la culture arabe, le fait d’être marocain. » D’où sa réponse positive donnée à Hervé Renard, alors sélectionneur des Lions de l’Atlas, pour un amical contre le Canada le 11 octobre 2016. La première de ses 57 caps (8 buts et 8 assists) à même pas 18 ans.