Avenue du Diamant, Boulevard Albert II…: les travaux prévus en 2023 à Bruxelles

Alors que l’hiver et les températures négatives arrivent, Bruxelles-Mobilité fait le bilan de la « saison d’asphaltages ». Au total, plus de 200.000m² ont été refaits à neuf en 2022. Le tout, grâce à une météo clémente entre fin mars et fin octobre.

Bruxelles-Mobilité annonce déjà le programme pour l’année 2023. La chaussée de Buda, le Boulevard Albert II entre Bolivar et Baudouin, l’avenue du Diamant, la sortie de l’E40 vers Colonel Bourg, le boulevard de la Woluwe entre Marcel Thiry et la limite régionale seront, entre autres concernés par ces travaux.

« En parallèle des grands asphaltages programmés des réparations sont bien entendu effectuées lorsque des problèmes ponctuels surviennent sur le réseau routier : réparer les nids-de-poule et les fissures de la chaussée, fixer les taques d’égouts, etc. Ces problèmes peuvent être signalés via FixMyStreet. Bruxelles Mobilité dispose également de ses propres inspecteurs routiers qui identifient et assurent le suivi de ces problèmes » conclut Bruxelles-Mobilité.