Luka Modric va faire durer le plaisir contre Neymar

Qualifiés pour les quarts de finale, la Croatie et le Brésil s’ajoutent au casting qui, avec les Pays-Bas, l’Argentine, l’Angleterre et la France, ne compte que des anciens finalistes.

Si la réussite n’avait pas fui Romelu Lukaku au plus mauvais moment, les Diables rouges auraient pu repartir ce lundi sur les bases de la campagne 2018 avec un « remake » annoncé face au Japon. Nous n’irons pas plus loin dans l’uchronie en garantissant que les Diables auraient fait aussi bien que les « Vatreni » sur la pelouse du stade Al Janoub. Cette naïveté tactique qui leur avait coûté cher en 2018 ne semblait plus accabler Mitoma et les siens. Toutefois, il était en quelque sorte écrit que, même face à un autre adversaire, l’histoire de la Coupe du monde allait repasser les plats (amers) pour les « Samouraïs Bleus ».