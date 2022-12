«J’ai pleuré toute la nuit»: les surprenantes révélations de Neymar lors de cette Coupe du monde

« J’ai eu très peur, parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison. Se blesser comme ça, c’était très douloureux », a déclaré l’attaquant star du Paris SG au micro de TV Globo.

« Ney » a subi une entorse de la cheville lors du premier match du Brésil, contre la Serbie (victoire 2-0), et n’a pas pu jouer contre la Serbie (1-0) et le Cameroun (défaite 1-0).

« J’ai pleuré toute la nuit d’après, mais tout s’est bien passé au final. Ça a valu la peine de rester jusqu’à 11h00 du matin le lendemain avec le kiné, puis tous les jours d’après », a-t-il ajouté.

Contre la Corée du Sud, Neymar, 30 ans, a été titulaire et a inscrit sur pénalty le deuxième but de la victoire qui a qualifié le Brésil pour les quarts de finale.

Il est devenu ainsi le troisième joueur de la Seleçao à marquer lors de trois Coupes du monde différentes, après Pelé et Ronaldo.

« C’est une grande fierté d’atteindre des records que je n’aurais jamais imaginés », a-t-il confié.

Neymar n’a pas été épargné par les blessures lors de ses deux premières participations au tournoi.

En 2014, à domicile, il s’est blessé au dos lors des quarts de finale et n’a pas pu jouer lors de la déroute 7-1 face à l’Allemagne en demies.

En 2018, le numéro 10 de la Seleçao revenait tout juste d’une blessure au pied. Il n’a été que l’ombre de lui-même en Russie et le Brésil s’est incliné en quarts face à la Belgique (2-1).

« Cette fois c’est le moment d’aller plus loin. On rêve du titre, bien sûr, mais il faut y aller pas à pas. Il reste trois matches, nous sommes prêts et concentrés pour remporter ce trophée », a-t-il insisté.

Neymar a également tenu à envoyer un message de soutien à Pelé, atteint d’un cancer et hospitalisé depuis une semaine.

« C’est difficile de parler de ça, mais je lui souhaite le meilleur, qu’il se remette le plus vite possible. J’espère qu’on lui a apporté du réconfort avec notre victoire », a dit l’attaquant.