Ring de Bruxelles: voici ce qui va bientôt changer

L’agence flamande des routes et du trafic (AVW) procédera à la construction du nouveau pont routier sur le ring de Bruxelles, à hauteur de Hal, dès le printemps prochain, a communiqué l’agence lundi. Le pont qui s’y trouve actuellement est fermé à la circulation motorisée depuis 2019.

En août de cette année-là, un camion a pris feu sous le pont, endommageant l’une des poutres en acier de l’ouvrage. Depuis l’accident, le pont est fermé à la circulation motorisée, mais les cyclistes et les piétons peuvent toujours l’emprunter.

L’AVW a pris l’option de remplacer et non de réparer le pont, ce qui constitue une solution plus durable et moins coûteuse. Selon le calendrier actuel, les travaux débuteront à la fin du printemps 2023 avec la démolition du pont existant. Ils devraient être terminés à l’été 2024.

La construction du pont routier se déroulera parallèlement à la construction de l’écoduc qui permettra aux cyclistes, piétons et animaux de traverser le ring de Bruxelles qui un peu plus loin. De ce fait, les nuisances pourront être limitées.

La mobilité sera adaptée, mais les deux sens de circulation seront toujours praticables à l’exception d’une seule nuit (pendant la phase de démolition) pendant laquelle le ring sera complètement fermé. Lors de la construction du nouveau pont, les véhicules pourront circuler sur des voies étroites occupant la moitié de la chaussée.