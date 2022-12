La crise énergétique entraîne une accélération des énergies renouvelables

La crise énergétique conduit à un déploiement accéléré des énergies renouvelables, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un nouveau rapport. La capacité totale des énergies renouvelables dans le monde va quasiment doubler au cours des cinq prochaines années, tandis que le charbon devrait être supplanté en tant que principale source de production d’électricité d’ici 2025.

Dans son étude, l’organisation basée à Paris estime que la capacité des énergies renouvelables augmentera de 2.400 gigawatts au cours de la période 2022-2027, soit près d’un tiers de plus qu’envisagé précédemment.

Par énergie renouvelable, on entend notamment l’énergie alimentée par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau ou les marées.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, grand exportateur de pétrole et de gaz, et les sanctions contre Moscou ont provoqué une crise énergétique majeure dans plusieurs pays d’Europe. D’autant plus que ces pays étaient dépendants de l’approvisionnement russe. Ils se voient désormais contraints de diversifier leurs approvisionnements.

Selon Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, « les énergies renouvelables connaissaient déjà une croissance rapide, mais la crise énergétique mondiale les a fait entrer dans une nouvelle phase de croissance encore plus rapide, les pays cherchant à tirer parti de leurs avantages en matière de sécurité énergétique ». « Dans les cinq prochaines années, la production d’énergie renouvelable égalera le volume accumulé lors des 20 années précédentes », poursuit-il.

Les pays de l’UE pourraient encore booster le développement de l’énergie éolienne et solaire s’ils simplifiaient la procédure d’obtention des permis, ponctue le rapport.