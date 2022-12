Des cadeaux qui ont une histoire chez Vanderkindere

La maison uccloise présentera deux ventes d’art et d’antiquités les 13 et 14 décembre.

Vanderkindere, vente d´art et d´antiquités les mardi 13 et mercredi 14 décembre à 18 h 30. Exposition les 9, 10 et 11 décembre de 10 à 18 h au 685-687 chaussée d'Alsemberg, 1180 Bruxelles. www.vanderkindere.com/