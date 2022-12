Rock Werchter annonce une nouvelle tête d’affiche

Les Editors se produiront à Rock Werchter le vendredi 30 juin, ont annoncé ses organisateurs mardi. Le groupe rock britannique constitue la deuxième tête d’affiche du vendredi, après les Red Hot Chili Peppers.

Connus notamment pour leurs succès « Papillon », « Smokers Outside the Hospital Doors », « Munich » et « No Sound But The Wind », les Editors ont déjà foulé la scène de Werchter à plusieurs reprises. Leur dernier passage date de 2016 et leur nouvel album ’EBM’ est sorti cette année.

Stromae, Oscar and The Wolf, Muse, Arctic Monkeys et Queens of the Stone Age seront également présents lors du festival qui se déroulera du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023. D’autres noms seront annoncés prochainement.