Flandre: une femme de 52 ans tuée à coups d’épée

Le compagnon de la victime a été arrêté et est soupçonné d’assassinat et de tentative d’assassinat. Une petite fille de 9 ans était présente lors des faits, a été blessée mais a réussi à s’enfuir.

Une femme de 52 ans a été tuée dimanche soir à Marke (Courtrai, Flandre occidentale), à coups d’épée. Une fille de 9 ans dont elle avait la charge était également présente dans l’habitation. Elle a été blessée mais a pu s’enfuir. Le compagnon de la victime a été arrêté, soupçonné d’assassinat et tentative d’assassinat.

M.Z., le compagnon de la femme décédée, a été interpellé peu de temps après. Selon le parquet, « il a sonné à la porte d’une habitation un kilomètre et demi plus loin, demandant un verre d’eau et disant avoir fait quelque chose à sa femme ».