Comédie de Bruxelles: toi, toi mon «Toâ »!

Habitué à illuminer la période des fêtes avec une comédie, Daniel Hanssens jette cette année son dévolu sur Sacha Guitry avec un vaudeville classique mais virtuose. A Bruxelles, Spa, Ottignies, etc.

Il en va du théâtre comme des habits : si on les a soigneusement conservées dans un placard et si, au moment de les ressortir, on les assemble avec soin en y ajoutant quelques touches de fraîcheur, certaines pièces passent aisément du statut de « vieilleries » à celui de « vintage ». Si l’on sait y faire, un petit pull des années 70 ou un vaudeville des années 40 peuvent avoir un cachet fou ! La preuve avec Toâ de Sacha Guitry. Ecrit en 1949, ce théâtre de boulevard passe étonnamment la rampe en 2022.