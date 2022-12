La prolongation de contrat de Raskin, de nouveaux jeunes dans le noyau A…: les coulisses du stage du Standard en Espagne (vidéo)

Dans le talk « Au cœur des Rouches », nous vous donnons les dernières infos et indiscrétions sur le stage effectué actuellement par le Standard en Espagne.

Le 29 novembre dernier, les joueurs du Standard ont rejoint Marbella afin d’y effectuer un stage qui se clôturera le 9 décembre.

L’un de nos journalistes, Jonas Bernard, les a accompagnés en Espagne. Dans notre talk « Au cœur des Rouches », il fait un premier bilan de ce stage qui a malheureusement été marqué par la grave blessure de Gilles Dewaele. L’arrière droit du Standard a été victime d’une déchirure des croisés et sera donc indisponible jusqu’à la fin de la saison.

Dimanche, les Liégeois ont disputé un match amical contre l’Olympiacos. Score final : 3-3 avec deux buts de Ohio et un de Davida.

Que retenir de cet amical ? le Standard compte-t-il remplacer Dewaele ? Trois jeunes (Ziani, Da Silva et Kuavita) ont accompagné le groupe en stage, vont-ils rester avec l’équipe première au retour en Belgique ? Où en est-on dans le dossier de la prolongation du contrat de Nicolas Raskin et de Noé Dussenne ?… On répond à ces différentes questions dans notre talk.