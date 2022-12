La symphonie du temps qui passe

Verycords.

Pour ce premier album sans Dionysos, Mathias Malzieu livre un vrai album en duo avec Daria Nelson, complété d’un film de dix clips et d’un livre de dessins et de poèmes. Réalisée par Le Turk dans un style hommage à Georges Méliès et composée avec Olivier Daviaud, cette symphonie raconte une histoire vraie très émouvante, un amour fort et pur que n’arrive pas à briser le drame vécu par cette fée aux ailes cassées et celui qui se rêvait déjà papa. Le contraste avec les images relevant du rêve et du fantastique est total. On se laisse porter par la beauté comme par la douleur de ce conte musical enchanté ancré dans la réalité. Un vrai tour de force poétique et musical !