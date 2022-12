Série: Boris Johnson, si peu «right man at the right place»

This England, série en 6 épisodes (52’) sur BeTV et Be à la demande

Jonathan Coe en a fait le point de départ et d’aboutissement de son dernier roman Le royaume désuni, à travers l’évocation très personnelle des derniers jours de la vie de sa mère, atteinte du coronavirus. Roman dans lequel Coe raconte l’arrivée au pouvoir d’un certain « Boris », journaliste en charge de l’actualité européenne qui, écrit-il, « arborait une tignasse rebelle de cheveux blonds ». Toute ressemblance avec un personnage réel n’est évidemment pas fortuite et ne l’est pas non plus dans This England sous-titrée Les années Boris Johnson.