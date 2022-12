Le recours de l’imam Iquioussen contre son expulsion du territoire belge a été rejeté

Les médias français sonnent l’alerte ce matin. L’imam marocain – mais néanmoins né en France – Hassan Iquioussen, qui se retrouve depuis fin septembre au milieu d’un imbroglio belgo-français, a perdu ce lundi la procédure de recours que ses avocats avaient introduit en extrême urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) belge, en vue de contester un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement délivré par les autorités belges le 15 novembre dernier.

Le dossier devient terriblement complexe, alors reprenons depuis le début. Fin juillet, cet imam dans le viseur des autorités françaises qui lui reprochent un discours prosélyte et « contraire aux valeurs de la République française », a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion visant à l’envoyer au Maroc. En vu de fuir le sol français, il a franchi la frontière belge le 25 août selon ses déclarations, avant d’être interpellés sur notre sol un mois plus tard, le 31 septembre, sur base d’un mandat d’arrêt européen délivré par la France le 30 août pour « soustraction à une mesure d’éloignement ».

Un mandat d’arrêt dont il a contesté par deux fois l’exécution devant la chambre du conseil puis la chambre des mises en accusations, qui lui ont donné raison en confirmant que le critère de la « double incrimination » n’était pas rempli, la « soustraction à une mesure d’éloignement » n’étant pas constitutive d’une infraction en droit belge.

« Pas de préjudice grave et difficilement réparable »

C’est alors que la machine administrative belge s’est mise en branle. A peine libéré, Hassan Iquioussen a été placé en centre fermé sur décision de la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole De Moor (CD&V). L’Office des Etrangers lui a remis le fameux « ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement » mentionné plus haut. La difficulté, pour les autorités belges, c’est que ni le Maroc, le pays dont il a la nationalité, ni la France, le pays dans lequel il a résidé toute sa vie et dont ses enfants ont la nationalité, ne semblent disposés à voir revenir sur leur sol le prédicateur.

Dans l’intervalle, l’imam a eu le loisir d’attaquer en extrême urgence, en estimant qu’une expulsion dans l’un de ces deux pays lui causerait un préjudice grave et difficilement réparable. Le CCE a estimé qu’en l’état, ce n’était pas le cas. « En effet, il ne donne aucun élément permettant de penser qu’il ne bénéficiera pas, en cas de remise à la France et de poursuites judiciaires dans ce pays, des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, et ce, même après son retour au Maroc », commente la juridiction administrative sur son site internet au sujet de l’arrêt remis ce lundi 5 décembre.

Avenir incertain

L’avenir d’Hassan Iquioussen n’en est pas moins incertain. Car à ce stade, rien n’indique véritablement que la France ou le Maroc seraient disposés à ce que le prédicateur soit renvoyé sur leur territoire. La réponse ne viendra pas du cabinet De Moor, qui déclare « qu’à ce stade, il n’y a rien à déclarer sur ce dossier ».

Pour qu’Hassan Iquioussen soit envoyé au Maroc, il faudrait en tout cas que les autorités du royaume nord-africain lui accordent un laissez-passer consulaire. Or, elles avaient justement suspendu à la fin de l’été un premier laissez-passer initialement délivré, invoquant finalement un « manque de concertation » avec les autorités françaises – une procédure bloquant de facto toute expulsion vers le Maroc, en l’état. Vont-elles adopter une attitude différente vis-à-vis de la Belgique ? A ce stade, c’est très flou.