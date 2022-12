Wallonie: comment se préparer à de nouvelles inondations

La Wallonie et ses habitants n’étaient pas préparés aux inondations catastrophiques et meurtrières de l’été 2021. Et voilà qu’on leur annonce qu’avec ce climat qui devient dingue, ils ne sont pas à l’abri de nouveaux déchaînements de la nature, et de l’eau en particulier.

Les questions pour l’avenir sont multiples : comment se protéger, préserver son habitation et sauvegarder ses meubles ou sa voiture, par exemple ? Avec l’appui de l’ULiège, le Service public de Wallonie publie un guide des bonnes pratiques avant, pendant et après les inondations. Un opuscule très détaillé à l’intention de la population, des architectes et des autorités locales (1).