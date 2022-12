Truffaut, Monroe, Tavernier… des livres pour tout savoir sur les personnalités du ciné

François Truffaut. Correspondance avec des écrivains 1948-1984

Somme épistolaire réunissant 500 lettres, issues majoritairement du Fonds François Truffaut de la Cinémathèque française et pour la plupart manuscrites, cette correspondance avec ses écrivains fétiches entretenue par le cinéaste des 400 coups de ses 16 ans jusqu’à sa mort à 52 ans est hétéroclite, passionnante, truffée d’anecdotes. Elle raconte quelque chose de la création et éclaire une dimension intime. Truffaut y exprime son admiration comme son envie de collaborer. Depuis sa première lettre de jeune cinéphile à Jean Cocteau, en 1948, à sa dernière lettre, quelques mois avant sa mort en 1984, destinée à son ami le père jésuite Jean Mambrino. Truffaut doit l’amour des livres à sa grand-mère maternelle. Très jeune, il se servira de la littérature pour s’évader, fuir les tensions familiales. Et la plupart de ses films ont la littérature au cœur.