Procès des attentats de Bruxelles: l’ordinateur découvert à Schaerbeek a fourni de nombreuses informations

L’identité des trois kamikazes des attentats à Bruxelles est rapidement connue grâce aux empreintes digitales. Ibrahim El Bakraoui est l’auteur de la première explosion à Zaventem, et Najim Laachraoui celui de seconde. Khalid El Bakraoui est l’individu qui s’est fait exploser dans le métro. Dans les premières heures après les attaques, la police a également pu compter sur un témoignage essentiel, celui du chauffeur de taxi qui a véhiculé les deux kamikazes de l’aéroport ainsi qu’un troisième individu qui les accompagnait. Il révèle l’adresse où il les a pris en charge : le numéro 4 de la rue Max Roos à Schaerbeek. Les enquêteurs vont notamment y mettre la main sur un ordinateur au contenu éloquent.

Outre de la documentation sur le djihad et le califat, ainsi que des fichiers au sujet de la fabrication d’explosifs, l’appareil contenait des documents relatifs à différents lieux, susceptibles d’êtres des cibles pour un attentat. Il s’agissait d’émissions sur les usines à risque, sur les centrales nucléaires et sur les alertes nucléaires, mais aussi de photos de la caserne militaire de Flawinne (Namur), de l’Hôpital militaire de Neder-over-Heembeek et de son directeur, de cafés-concerts à Bruxelles ou encore du musée belge de la radiologie. D’autres documents énumèrent des endroits situés en France, associés à des termes comme « attaques de drones », « attentats suicides » ou « fusillades ». Les enquêteurs avaient déjà découvert de telles listes de cibles potentielles dans un ordinateur saisi au 60 de la rue du Dries à Forest, une autre planque de la cellule terroriste, découverte quelques jours avant les attentats.

Les policiers ont également sorti de l’ordinateur saisi à Schaerbeek de nombreux fichiers audio, dans lesquels les kamikazes exposent clairement leurs motivations et l’avancement de leur projet meurtrier à l’attention d’un certain « Abou Ahmed », qu’ils appellent aussi « l’émir », laissant penser que les attentats ont été coordonnés depuis l’étranger. Mais aussi, certains de ces enregistrements leur permettent de comprendre que la Belgique n’était pas envisagée comme une cible, mais comme une « base de repli » après des attentats qui auraient à nouveau été commis en France.