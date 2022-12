«Comme on nous parle»: Causer avant de tirer

Le XXIe siècle, ère des communications ? Mon œil ! On ne s’est jamais aussi mal compris. Dans les jeux vidéo en ligne, on ouvre de plus en plus son micro aux inconnu.e.s.

Et quelle heure il est à Atlanta ? » Il y a un ou une ado, debout devant la Playstation au milieu du salon. Ou dans le fauteuil avec l’ordi sur les genoux, à des années-lumière de la réalité. Un casque sur les oreilles, parlant anglais, néerlandais, allemand, italien, espagnol – plus ou moins.

Ça rit, ça hurle, ça jure, ça tire sur des ennemis, ça cherche des potions de soin, ça construit des mondes et ça en détruit d’autres. Au bout de la ligne, des potes mais aussi, de plus en plus, des inconnu.e.s. Dans ces jeux vidéo aussi populaires que Fortnite, Call of Duty, Among us, Overwatch, Minecraft, Roblox ou Rocket League, on s’éclate en ligne, à plusieurs, en temps réel et on communique en continu.