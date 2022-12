Hakeem Jeffries, le fils politique de Nancy Pelosi, écrit l’histoire aux Etats-Unis

A l’avenir, il dirigera les Démocrates à la Chambre des représentants. Ce New-Yorkais de 52 ans est le premier Noir à la tête d’un parti au Congrès. Mais qui est-il donc et que représente-t-il ?

Ses empreintes de pas sont larges et profondes. Les combler demandera du temps, de la force et de l’habileté. Pendant vingt ans, Nancy Pelosi, 82 ans, a officié en tant que chef de file des Démocrates à la Chambre des représentants américaine. Elle a présidé la première chambre du Congrès de 2007 à 2011 et est à nouveau à sa tête depuis 2019. En dehors de ces périodes, alors que les Démocrates étaient en minorité, Pelosi a endossé le rôle de Minority Leader .