Chez Huberty & Breyne, les plaisirs partagés de l’onomatopée

Ah ! la belle idée ! Toute une expo consacrée à l’onomatopée. Débordant largement de son univers habituel, la galerie Huberty & Breyne mêle bande dessinée et art contemporain dans un parcours aussi amusant que séduisant.

Onomatopée, jusqu’au 7 janvier 2023, Galerie Huberty & Breyne, 33 place du Chatelain, www.hubertybreyne.com

Paf ! Crac ! Boum ! Vlan ! Avec sa nouvelle exposition, baptisée Onomatopée, la galerie Huberty & Breyne fait voler en éclat nos habitudes et défie les catégorisations qui nous sont imposées. Sous la houlette de Céline Angelini, elle propose en effet un parcours inédit mêlant joyeusement bande dessinée et art contemporain.

« L’onomatopée est une notion chère à la bande dessinée, mais aussi aux arts plastiques et à la littérature japonaise » rappelle la curatrice. « Elle permet d’aborder des sujets aussi stimulants que le rapport entre le son et l’image, la traduction, le réel et sa représentation. »