Saunas, alcool ou force de caractère? Pourquoi les Finlandais se disent les plus heureux du monde

Où faut-il chercher la recette du bonheur ? Pour la trouver, vous adresseriez-vous à des Italiens, à des Espagnols ou à des Grecs ? Erreur. Portez plutôt vos regards du côté des contrées froides et obscures.

Peut-on mesurer le bonheur ? C’est ce à quoi s’est attelée l’Organisation des Nations unies en 2012. Depuis, en collaboration avec Gallup (le plus ancien institut de sondage d’opinion au monde), elle publie chaque année un rapport intitulé The World Happiness. Celui-ci contient des articles ainsi qu’un classement des pays dont les habitants sont le plus heureux.