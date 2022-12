Coupe du monde: ce stade qui disparaît après seulement 7 matchs (photos et vidéo)

Le stade 974 au Qatar a accueilli son dernier match ce lundi soir. En effet, l’un des stades de ce Mondial qatari a été construit à l’aide de conteneurs et est entièrement démontable. Après la victoire facile du Brésil contre la Corée du Sud (4-1), l’enceinte n’accueillera plus aucune rencontre. Le stade va être démonté et offert à un autre pays qui a besoin d’une infrastructure comme celle-ci. Pour le moment, on ne sait pas à qui reviendra le Stade 974.

