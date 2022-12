Météo: l’IRM émet une alerte brouillard, retrouvez les prévisions région par région

L’Institut Royal de Météorologie a émis une alerte au brouillard, accompagnée du code couleur jaune. Cette légende prévoit du brouillard, avec une visibilité réduite, de moins de 500 mètres.

Ce soir et cette nuit, du brouillard se formera à nouveau dans les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse (et donc surtout en Ardenne), avec des visibilités de moins de 500 m, et localement même inférieures à 200 m.

Mercredi, le ciel sera souvent nuageux avec des averses en provenance de la Mer du Nord. Celles-ci affecteront essentiellement l'ouest du pays. En Ardenne, il s'agira d'averses hivernales, conduisant à un épaississement du manteau neigeux. En plaine, quelques éclaircies seront possibles alors qu'au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps restera gris avec d'abondants nuages bas et, en Ardenne, du brouillard tenace. Les maxima se situeront autour de 0 degré en Hautes-Fagnes, de +6 degrés dans le centre et de +7 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest, et modéré de secteur nord-nord-ouest au littoral.

Mercredi soir et durant la nuit, le ciel sera changeant avec de larges éclaircies en plaine, mais toujours d'abondants nuages bas (avec formation de brouillard) sur le sud du territoire (en Ardenne). L’IRM prévoit d'abord encore quelques averses (hivernales), puis un temps plus sec. Les minima seront compris entre -1 et +3 degrés. Le vent sera faible à modéré et reviendra au secteur sud-ouest; à la côte, il sera modéré de secteur nord-ouest.

Jeudi, quelques averses (hivernales) seront possibles sur le nord du pays, notamment le matin. Sur le relief de l'Ardenne, une averse de neige pourrait également se déclencher. Ailleurs, le temps restera généralement sec, et quelques éclaircies devraient se développer au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima se situeront autour de 3 ou 4 degrés en plaine mais les températures resteront légèrement négatives en Haute Belgique. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-ouest dans l'intérieur des terres, et de secteur ouest-nord-ouest à la côte.

Vigilance vendredi

Après une nuit marquée par des gelées généralisées, la journée débutera sous d'abondants nuages bas, de la brume ou du brouillard givrant par endroits. La couverture nuageuse se déchirera ensuite progressivement sur la plupart des régions. Le temps restera sec, même si une ondée sera d'abord encore possible en bord de mer. Les maxima se situeront autour de -3 degrés sur les hauteurs et entre 0 et +2 degrés en Basse Belgique.