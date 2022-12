The Beatles, Queen, Neil Young… le best of pop/rock à glisser sous le sapin

The Beatles, Revolver

Le nouveau coffret Revolver se présente en digital, en CD ou en LP. Trois choix sont possibles : la version « standard » de 14 titres, la « deluxe » de 29 morceaux en deux CD (à l’album original s’ajoutent un livret de 40 pages, des extraits de sessions et l’ajout de Rain et Paperback Writer ), et enfin la plus recherchée : la « super deluxe » de 63 pièces. À savoir un livre de 100 pages avec notamment des extraits du travail sur la pochette par Klaus Voorman, la collection digitale, 5 CD, 4 LP et un EP, avec les 14 titres en stéréo, les sessions mono et stéréo en 31 épisodes, les 14 titres en mono et le EP de quatre titres comprenant les versions mono et stéréo de Paperback Writer et Rain