Les meilleurs albums de saison

Comme si Louis Prima était là

Louis Prima fut sans doute un des plus grands entertainers de l’histoire du jazz et de la variété. L’octet français s’est mis sous sa protection en s’appelant Louis Prima Forever, avec Pauline Atlan au chant et Michel Bonnet à la trompette et aux arrangements. Et ils sont enthousiasmants, ces arrangements. C’est un disque de Noël et le mot Christmas est de presque tous les titres, mais c’est fait manière Louis Prima, avec du swing, de la gouaille, du flow. Et le groupe n’a pas oublié le medley indispensable quand on parle de Louis Prima : Just a gigolo et Ain’t got nobody. On se croirait en 1956 à Las Vegas…