La sélection MAD pour les mordus de classique

L’Arpeggiata, Christina Pluhar La Tarantella

On ne sait plus assez qu’avant de devenir la vedette d’un baroque multicolore pour Erato, Christina Pluhar avait sérieusement fréquenté le monde de la musique de la Renaissance, notamment avec une évocation des affres de la tarentelle en Italie du Sud qui donne d’ailleurs son titre à cette copieuse réédition. Mais à côté de ces frasques populaires et d’un savoureux All’improvviso, elle a également signé avec son Arpeggiata de somptueuses monographies de Kapsberger et Landi ainsi qu’une mémorable version de La rappresentatione di anima e di corpo de Cavalieri, souvent considéré comme le premier oratorio de l’Histoire. L’ensemble est incomparable de vitalité, de flexibilité et de sensualité.