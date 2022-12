Brian Riemer réussit sa première avec Anderlecht: les Mauves s’imposent contre Panetolikos mais perdent Duranville sur blessure

Trois jours après avoir partagé contre l’OFI Crète, Anderlecht l’a emporté contre Panetolikos, ce mardi après-midi lors de son stage hivernal qu’il clôturera mercredi.

Les Mauves, coachés pour la toute première fois par leur nouveau T1 Brian Riemer – samedi il était resté dans un rôle d’observateur, son T2 Robin Veldman assurant le coaching –, ont logiquement alterné le bon et le moins bon face à l’actuel 7e du championnat grec.

Face à l’ex-Genkois Karelis et à son coach Anastasiou, une autre vieille connaissance anderlechtoise, les duels ont parfois été musclés, Diawara ayant notamment dû être calmé par tout le clan bruxellois après avoir été victime d’un coup de coude. Touché lors d’un contact, Ashimeru a quant à lui cédé sa place à Refaelov à la pause mais cela ressemblait davantage à un coup direct qu’à une réelle blessure.

Dans l’ensemble, le Sporting a répondu présent, exerçant un pressing haut et de tous les instants réclamé à cor et à cri – le Danois sait se faire entendre le long de la touche – par Riemer qui ne pardonne manifestement pas la moindre baisse d’intensité. Même Fabio Silva, de retour dans l’équipe, a semblé ne plus trop oser baisser les bras.

C’est d’ailleurs le Portugais qui, après six minutes à peine, adressa un centre parfait pour Murillo dont le tir croisé fit la différence (0-1).

En l’absence de Vertonghen, Debast (les deux Diables rentreront à Neerpede le 12 décembre), N’Diaye et Lissens (blessé), le quatre arrière anderlechtois était à nouveau assez inédit devant le capitaine Van Crombrugge, avec de droite à gauche Murillo, Sadiki, Delcroix et encore le jeune Butera (16 ans).

Blessé, Duranville n’a joué qu’un quart d’heure

Dans l’entrejeu, ce sont Diawara, Ashimeru et Verschaeren qui avaient cette fois reçu l’occasion de s’exprimer devant leur nouveau mentor, à charge pour Stroeykens et Aït El hadj d’alimenter Silva depuis les flancs. Dans ce 4-3-3 par moments assez séduisant et offrant une grande liberté d’action aux ailiers, Duranville aurait dû pouvoir s’amuser (Amuzu a lui été ménagé). Mais, monté au jeu depuis à peine un quart d’heure, il dut sortir sur blessure. Cela semblait sérieux.