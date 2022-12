Les idées cadeaux jazzy

Soixante portraits des grands du jazz

C’est un magnifique livre, sur les plans du contenu et de l’iconographie. Les photos noir et blanc sont superbes, éclairant la personnalité de chacun des musiciens que ce Grand Atlas du Jazz présente et analyse. Les textes sont passionnants et mettent chaque fois en valeur l’histoire, l’apport et le style de chacun, de King Olivier à Keith Jarrett, de Louis Armstrong à Jan Garbarek, de Miles Davis à John Coltrane, de Sarah Vaughan à Carla Bley. En tout 60 portraits d’artistes. Plus des entrées sur des styles, cool jazz, bop, Harlem renaissance ou free-jazz. Plus un glossaire. Plus une discographie idéale. S’il n’y a qu’un livre sur le jazz à offrir cette année, c’est celui-là.