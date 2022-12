Se faire enterrer avec son animal de compagnie pourrait être bientôt possible en France

Elle peut paraître anecdotique. Pourtant, la proposition de loi déposée jeudi dernier par le député français Alexandre Vincendent, membre des Républicains, touche de très nombreux Français. Elle ne laisse d’ailleurs pas le monde politique belge indifférent non plus. Le texte « vise à permettre à nos concitoyens d’inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau au cimetière ». Il répond à une demande puisqu’en octobre, un sondage Ifop a démontré que 68 % des Français souhaiteraient pouvoir être enterrés avec leur animal de compagnie.

Pourtant, en France, comme en Belgique, une telle pratique est totalement interdite. Par contre, des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou la Suisse l’autorisent. « J’entends déjà ricaner les cyniques et les moqueurs », a commenté le député. « C’est pourtant un sujet de préoccupation pour beaucoup de Français, particulièrement chez les personnes les plus fragiles, les plus âgées ou les plus isolées. »