L’avion moins cher en 2023?

Les prix des billets d’avion sont au plus haut depuis des semaines. La demande des voyageurs repart à la hausse, les compagnies maintiennent une capacité contrôlée et les prix des carburants s’envolent : le calcul économique est assez simple. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée. Surtout si on se demande si ces prix très élevés vont perdurer en 2023. En cette fin d’année, l’Iata (International Air Transport Association), l’association des compagnies aériennes qui représente 83 % du trafic aérien mondial fait ses comptes et reste prudente quant à 2023 tant les défis et interrogations sont nombreux.