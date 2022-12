Embargo sur le brut russe: pourquoi les prix du pétrole ne flambent pas

Qu’il s’agisse du diesel, de l’essence ou du mazout de chauffage, les prix sont globalement redescendus à leurs niveaux d’avant l’invasion de l’Ukraine. Et ce, alors qu’un embargo est désormais décrété sur le pétrole russe, interdit d’accès dans les ports européens et, par ailleurs, plafonné à hauteur de 60 euros le baril par les pays de l’Union européenne et du G7.

Comment expliquer pareille décrue et, surtout, va-t-elle durer, sachant notamment que de nouvelles sanctions affecteront les hydrocarbures en provenance de Moscou début février, sous leurs formes raffinées, comme le diesel notamment ?