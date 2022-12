Dix finalistes pour le titre du nouveau mot de l’année 2022

La première phase du nouveau mot de l’année 2022 s’est achevée il y a quelques jours. Dès ce mardi, l’opération entame son second temps, celui qui va permettre aux lecteurs du Soir, aux auditeurs et téléspectateurs de la RTBF et aux internautes des deux médias de désigner leur mot « favori » dans une liste de dix propositions, validée par le jury.

Ce dernier a tenu ce lundi sa réunion annuelle : un moment d’échanges aussi sérieux que convivial où il a passé en revue les propositions reçues lors de la première phase de l’opération. Retenant d’abord celles qui respectaient les critères. Jugeant ensuite de leur intérêt. Arrêtant enfin – comme le veut le règlement – une liste de dix mots finalistes qu’il propose donc dès ce mardi à l’examen du grand public. Et ce jusqu’au 22 décembre minuit.