Saint-Nicolas: les autorités mettent en garde contre certaines idées de cadeau

Les jouets connectés étant de plus en plus à la mode, il est possible que Saint-Nicolas ait apporté des appareils électroniques à certains enfants. D’après Safeonweb, qui permet d’alerter les citoyens belges quant à un risque potentiel en matière de sécurité informatique, il vaut mieux parfois effectuer certaines démarches après avoir déballé le cadeau en question.

Qu’il s’agisse d’un drone, d’un robot ou même d’une poupée intelligente, Safeonweb préconise certaines étapes comme sécuriser son réseau wifi, ne pas utiliser le mot de passe par défaut proposé sur l’appareil ou encore, éteindre le jouet quand il n’est pas utilisé.