Pour découvrir l’ailleurs

Back to America

Si l’Amérique vous a toujours fait rêver, voici l’album que vous attendiez. Dans les années 1930-1940, la Farm Security Administration charge de nombreux photographes de documenter les actions du gouvernement à l’époque du New Deal. S’emparant de certaines de ces images en noir et blanc, Sébastien de Oliveira s’est lancé dans un incroyable travail de colorisation « à l’ancienne », donnant à ces scènes quotidiennes une nouvelle vie, un nouvel éclat. Voitures omniprésentes, devantures de cinéma, robes des dames et costumes des messieurs, enseignes publicitaires ou rues des villes sous la pluie : tout est mis en couleurs pour recréer une Amérique lumineuse plus vraie que nature. Un travail troublant et séduisant recréant une Amérique idéale qui n’a jamais existé.