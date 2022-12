Pas d’accalmie en vue pour les prix du bois

On assiste à une stabilisation du prix à un niveau très élevé pour les pellets. Et les spécialistes n’entrevoient pas de baisse à court terme.

Selon les chiffres de l’ASBL Valbiom, le prix moyen du stère de bois en Wallonie a encore grimpé en novembre, de 15,76 % par rapport à octobre (+ 20,58 % par rapport à septembre). En six mois, les prix ont grimpé de 50 %. Quant aux pellets, on assiste à une stabilisation du prix à un niveau très élevé. Le sac de 15 kg coûtait 11,35 euros en moyenne en novembre, contre 11,4 en octobre. Cela représente une augmentation de 65 % en six mois.

Les spécialistes n’entrevoient pas de baisse à court terme, que ce soit pour les bûches ou les pellets. « Les prix du bois sur pied se sont envolés lors des ventes qui ont eu lieu en octobre et en novembre », explique Benoît Deckers, marchand de bois dans la région de Spa. « Même si les prix du mazout ou des pellets diminuent, le prix des bûches restera durablement élevé puisqu’on aura acheté le bois cher. On ne va pas vendre à perte. »