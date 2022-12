Pour faire un tour du côté de la planète mode

Yves Saint Laurent aux musées

C’était une des idées les plus originales et les plus enthousiasmantes du printemps dernier : six musées parisiens accueillaient des créations d’Yves Saint Laurent mises en relation avec des œuvres de leur collection. Du Louvre au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris en passant par le Musée Picasso, Orsay, le Centre Pompidou et, bien sûr, le musée Yves Saint Laurent (dans ses anciens bureaux et ateliers), on redécouvrait la passion du styliste pour l’art sous toutes ses formes. Un magnifique album témoigne de ce parcours et retrace les liens entre les tenues iconiques du couturier et les œuvres qu’il collectionnait, admirait et dont il s’inspirait très largement sans jamais oublier de rendre hommage aux créateurs originaux. Une autre manière de découvrir l’art et la mode.