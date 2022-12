Kore-eda à propos de «Broker»: «J’avais envie d’une famille qui se serait choisie»

Cinéaste d’un humanisme et d’une délicatesse absolue pour parler de la famille et des gens dans la marge d’une société intransigeante, Kore-eda s’est inspiré des « baby boxes » et improvise une famille de bras cassés autour d’un bébé abandonné. Quatre ans après sa Palme d’or, il revient avec un film drôle et bouleversant qui raconte un élan d’altruisme et de bienveillance.

Peut-on voir « Tel père, tel fils », « Une affaire de famille » et « Broker » comme une trilogie ?