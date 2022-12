Après l’élimination des Diables, Romelu Lukaku prépare son retour à la compétition aux Seychelles

Une semaine après l’élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde, les Diables rouges tentent d’oublier leur (grande) déception. Et certains regardent déjà vers la suite de la saison, dans leurs clubs respectifs, à l’image de Romelu Lukaku. Vivement critiqué pour ses ratés jeudi dernier face à la Croatie, le numéro 9 belge a, selon la Gazzetta dello Sport, pris la direction des Seychelles.

Pour se ressourcer, mais pas uniquement : il s’est en effet envolé avec Johan Gerets, « Strength and Conditioning Coach » de l’équipe nationale et également son homme de confiance depuis longtemps, qui l’aide dans sa préparation physique en vue de la suite de la saison. Objectif, pour Lukaku : être à 100 % pour la reprise de la Serie A, le 4 janvier avec la réception de Naples, autoritaire leader du championnat italien. Samedi, il rejoindra Milan et ses équipiers de l’Inter, de retour d’un stage à Malte.