Greta Gerwig à propos de «White Noise»: «On imite toujours ce qu’on aime»

Figure du cinéma indépendant américain, Greta Gerwig fut révélée en tant qu’actrice… grâce à un certain Noah Baumbach. C’est lui qui offrit à cette égérie de la génération mumblecore les rôles qui lui permirent d’éclore aux yeux du public, d’abord dans Greenberg, puis dans Frances Ha.

Aujourd’hui également réalisatrice accomplie (de Lady Bird, qui lui valut d’être la 5e femme nommée à l’Oscar du meilleur réalisateur, mais aussi de Little Women et du très attendu Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, coécrit avec Baumbach et dont la sortie est prévue à l’été prochain), l’Américaine retrouve son réalisateur fétiche dans White Noise, une ambitieuse adaptation du roman de Don DeLillo.