Norman le «Youtubeur lisse» face à la police

Dans sa dernière vidéo postée il y a dix jours, il ouvrait, platement, le débat sur la coupe du monde de football au Qatar. Pesant le pour, pesant le contre, pour finir, façon micro-trottoir, par interroger des inconnus et des proches dans la rue. Drôle ? Pas sérieux pour un sou, surtout.

800.000 vues plus tard, changement de registre : le journal Libération annonçait ce lundi que Norman Thavaud était placé en garde à vue, pour être interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viol. Six « victimes potentielles » accusent le Youtubeur de viol, certaines d’entre elles étant mineures au moment des faits présumés. Une d’entre elles, une fan québécoise, avait déjà porté plainte au Canada, en 2020, accusant publiquement le vidéaste de l’avoir manipulée pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel.