Pour les amateurs de photographie

Les Anglais/The English

Entre le cofondateur de l’agence Magnum et celui qui y entra en 1994, il y avait un gouffre. Henri-Cartier Bresson s’opposa d’ailleurs, en 1989, à l’entrée de Martin Parr dans l’agence. Un livre (et une exposition) célèbre aujourd’hui la réconciliation entre les deux hommes. Celle qui eut lieu en 1995 à travers deux fax que l’on découvre au centre de l’ouvrage et celle, surtout, de leur pratique photographique à travers un même sujet : les Anglais. Cartier-Bresson saisit en noir et blanc leur exotisme dans une série quasi oubliée jusqu’en 2021 tandis que Martin Parr en a fait un sujet inépuisable traité dans des couleurs qui n’appartiennent qu’à eux. Au travail ou à la plage, les Anglais génèrent chez les deux photographes un même regard amusé et réjouissant. Irrésistible, isn’t it !?