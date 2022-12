Les images impressionnantes du volcan Mauna Loa à Hawaii

Entré en éruption le 27 novembre, le volcan Mauna Loa de la plus grande île de l’archipel d’Hawaii continue de cracher de la lave sur son versant nord, sans poser pour l’instant de danger pour les habitations. Mais les autorités s’inquiètent de la coulée de lave la plus active, qui avance à raison de quelque 6 mètres par heure en direction d’une route importante, la « Saddle road », dont l’éventuelle coupure obligerait les habitants à de longs détours.

Avec un sommet culminant à 4.169 mètres, il est l’un des six volcans actifs de l’archipel d’Hawaï et a connu 33 éruptions depuis 1843. L’île principale de l’archipel abrite également un volcan légèrement plus haut, le Mauna Kea – 4.207 mètres d’altitude. Juste au sud-est du Mauna Loa, le volcan Kilauea connaît lui une activité très soutenue, avec des éruptions quasiment ininterrompues entre 1983 et 2019. Sa dernière en date, mineure, est en cours depuis plusieurs mois.