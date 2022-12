«Chaos total» et «désarroi complet»: premières larmes au procès des attentats de Bruxelles

La cour d’assises a commencé la lecture de l’acte d’accusation, avec un chapitre difficile sur les lieux des attentats et la description des blessures mortelles. Osama Krayem n’assiste déjà plus aux audiences.

Et de trois. Un troisième juré, une femme, a jeté l’éponge mardi matin au second jour d’audience du procès du 22-Mars. Ils ne sont plus que 33 dans le box du jury. Le premier suppléant a endossé le rôle de juré effectif. C’est sur cette mauvaise note qu’a débuté cette première audience sur les trois dédiées à la lecture de l’acte d’accusation.