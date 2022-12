Notre sélections de beaux livres d’art

L’ascenseur occupe la 501

Comme chaque année, Sophie Calle est au rendez-vous avec, cette fois, un ouvrage totalement neuf lié à une exposition au Musée d’Orsay. À l’invitation du conservateur Donatien Grau, elle a en effet revisité, durant le confinement, les lieux qu’elle avait exploré clandestinement 40 ans plus tôt, entre 1978 et 1981. Loin d’être une partie du musée, le bâtiment n’était alors qu’un ancien hôtel désaffecté où elle entra un jour par hasard et qu’elle photographia abondamment, récoltant çà et là objets, notes de service, fiches des clients et autres traces d’un passé oublié. Avec l’archéologue Jean-Paul Demoule, elle revient sur les « lieux du crime » pour un passionnant périple entre réel et imaginaire rassemblé dans un ouvrage au graphisme inventif et plein de surprises.