«Broker», «Les pires»... : les cinq sorties cinéma de cette semaine à ne pas manquer

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Broker ****

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, assez borderline et bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Commence alors un périple insolite et inattendu à travers le pays pour ce bébé et cette famille de fortune… Le réalisateur Kore-eda filme un moment d’humanité et de bienveillance.