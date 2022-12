La Wallonie a sa stratégie agricole jusqu'en 2027

2,8 milliards d’euros, voilà la manne que les agriculteurs belges toucheront via le nouveau programme 2023-2027 de la Politique Agricole Commune (PAC), à savoir 1,5 milliard pour la Wallonie (plus 336 millions octroyés par la Région wallonne) et 1,3 milliard pour la Flandre, le tout sur un budget agricole européen de 270 milliards d’euros ! La Commission européenne a en effet validé ce lundi le plan stratégique wallon puisque, régionalisation oblige, la Belgique est le seul pays de l’Union européenne à disposer de deux plans stratégiques.